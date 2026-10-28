Архивная служба мэрии Сунжи Ингушетии помогла местному жителю восстановить данные

Как информировали газету «Ингушетия» в мэрии города, мужчина попросил оказать содействие в установлении точных дат рождения и смерти своего деда. Информация требовалась ему, чтобы обновить памятную табличку на могиле.

Обращение было рассмотрено. Заведующая сектором архива Аза Ахильгова, изучая книги учёта жителей прошлого столетия, нашла записи с нужными сведениями о дедушке заявителя.

Обнаруженные материалы позволят семье вернуть утраченные подробности биографии близкого человека и бережно хранить его память.

«Жители Сунжи тоже вправе обратиться в администрацию, чтобы найти информацию о своих родственниках», — подчеркнули в муниципалитете.