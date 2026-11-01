Активистка «Движения Первых» из Ингушетии поддержала мать погибшего бойца СВО 

Поводом для диалога стал благородный поступок девушки: она передала личные средства, заработанные собственным трудом, матери военнослужащего, погибшего в зоне проведения специальной военной операции. Этот шаг стал ярким примером искреннего сострадания и уважения к семьям защитников Отечества, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

Мадина Барахоева высоко оценила инициативу Ясмины Полонкоевой, подчеркнув, что поддержка участников СВО и их близких остается ключевым направлением деятельности движения.

«Особенно ценно, что молодежь не остается в стороне, а своим примером показывает, что такое настоящая человечность и ответственность. Помощь начинается с неравнодушия и готовности поддержать тех, кто в этом нуждается», — подчеркнула координатор проекта.